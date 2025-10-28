Van'da 990 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde 990 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
