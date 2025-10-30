Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da Edremit sazlıklarında balık avlanması, ateş ve mangal yakılması yasaklandı

        Van'da mahalli öneme haiz Edremit sazlıklarında balık avlamanın, ateş ve mangal yakmanın yasaklandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:13 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:13
        Doğa Koruma ve Milli Parklır 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit sınırlarında yer alan ve yabanıl yaşam alanına sahip Edremit sazlıkları sulak alanının nesli tehlike altında olan Dikkuyruk ördeği, Karabaş Patka, Pasbaş Patka, Elmabaş Patka olmak üzere yüzlerce kuşun göç dönemlerinde sığınağı, yerli ve göçmen kuşların da güvenli buldukları önemli bir üreme ve beslenme alanı olarak öne çıktığı belirtildi.

        Son zamanlarda bu önemli alanın kıyısında ve yürüyüş yolu tarafında yoğun olta balıkçılığı faaliyetinin yürütüldüğü, bu nedenle kıyı kesimlerinde yaban hayatına insan baskısının arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydetti:

        "Sığ ve küçük bir alan olması sebebiyle olta balıkçılığı faaliyeti bu alanı üreme alanı olarak kullanan kuş türlerine ve yuvalarına zarar vermekte, onları rahatsız etmekte, strese sokmakta ve neticede alanı terk etmelerine sebep olmaktadır. Dolayısıyla ekolojik açıdan önemli bir rekreasyon noktası haline dönüşen, vatandaşların çocukları ile görsel olarak bu kuşları yakından izleme fırsatı bulduğu alanın bu şekilde olumsuz müdahale sonucu kaybedilmesi kaçınılmazdır."

        Kara Avcılığı Kanunu ve Çevre Kanunun ilgili maddeleri gereği yaban hayatının korunması ve devamlılığının sağlanması için insan baskısının kontrol altına alınmasının zaruri hale geldiği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle, alanda balık avlamak, mangal ve ateş yakmak Valiliğimizce süresiz olarak yasaklanmış olup, yasağa uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili maddeleri uyarınca gerekli idari yaptırım uygulanacaktır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

