Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Kalesi'nde kayalıktan düşen kişi ekiplerce kurtarıldı

        Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen 40 yaşındaki kişi, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 30.10.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Kalesi'nde kayalıktan düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen 40 yaşındaki kişi, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

        Gezmek amacıyla Van Kalesi'ne giden bir kişi, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi yapılan kişiyi, mahsur kaldığı yerden çıkararak sedyeyle kaleden indirdi.

        Ambulansa alınan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"

        Benzer Haberler

        Van'da Edremit sazlıklarında balık avlanması, ateş ve mangal yakılması yasa...
        Van'da Edremit sazlıklarında balık avlanması, ateş ve mangal yakılması yasa...
        Van'da kalp rahatsızlığı yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye nak...
        Van'da kalp rahatsızlığı yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye nak...
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Van'da anne ve iki oğlunu öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
        Van'da anne ve iki oğlunu öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da 430 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
        Van'da 430 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi