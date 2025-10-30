Van Kalesi'nde kayalıktan düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen 40 yaşındaki kişi, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Gezmek amacıyla Van Kalesi'ne giden bir kişi, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi yapılan kişiyi, mahsur kaldığı yerden çıkararak sedyeyle kaleden indirdi.
Ambulansa alınan kişi, hastaneye kaldırıldı.
