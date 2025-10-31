Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin son gününde Van'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:23 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin son gününde Van'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı.

        Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmek isteyenler mesai bitiminden önce işlemlerini tamamlayabilmek için nüfus müdürlüklerine başvurdu.

        Müdürlüklerdeki personel de artan yoğunluk nedeniyle işlemlerin aksamaması için mesai yaptı.

        Sıra bekleyen kent sakinlerinden İbrahim Aydın, işlerinden dolayı ehliyetini yenileme işlemini son güne bıraktığını söyledi.

        Fotoğrafta yanlışlık olduğu için geri dönmek zorunda kaldığını anlatan Aydın, "Yeni fotoğraf çekip geldim ancak şimdi de yoğunluk var, bekliyoruz. Ehliyet işlemleri uzun sürüyor, sağlık raporu, göz muayenesi derken baya zaman alıyor. Zamanım olmadığı için son güne bıraktım mecburen."

        İbrahim Görmüş ise işlemlerini tamamladığını belirterek, "Ehliyet yenilemenin son günüydü. Ben de yenilemeye geldim. İşlemlerimi yaptım, yeni ehliyetime kavuştum. Son güne bıraktığım için biraz telaşlandım ama yetiştim. Son gün olduğunu bilmiyordum, bilsem daha erken gelirdim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tatlı ustası, kırsal mahallelerde çocuklara tatlı ikram etti
        Tatlı ustası, kırsal mahallelerde çocuklara tatlı ikram etti
        Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 20 yeni mezar taşı kayıt altına alındı
        Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 20 yeni mezar taşı kayıt altına alındı
        Muş'ta düzenlenen operasyonda 25 sikke ve 18 obje ele geçirildi
        Muş'ta düzenlenen operasyonda 25 sikke ve 18 obje ele geçirildi
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri
        Öğrencilerin Rojin için başlattıkları eyleme acılı baba Kabaiş de destek ve...
        Öğrencilerin Rojin için başlattıkları eyleme acılı baba Kabaiş de destek ve...
        Van Kalesi'nde kayalıktan düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
        Van Kalesi'nde kayalıktan düşen kişi ekiplerce kurtarıldı