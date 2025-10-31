Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da "Sivil Toplum Buluşması" programına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 19:54 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:54
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da "Sivil Toplum Buluşması" programına katıldı
        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da "Sivil Toplum Buluşması" programına katıldı.

        Hatimoğulları, beraberindeki DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve partililerle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) kampüsü girişine geldi.

        Burada 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van YYÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Hatimoğulları, olayın aydınlatılması için takipçisi olacaklarını söyledi.

        Ardından Van Barosu'na geçen Hatimoğulları, "Sürecin Toplumsallaşması-Sivil Toplum Buluşması" programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Hatimoğulları, barışın toplumsallaşabilmesinin önemine değindi.

        Sürecin (Terörsüz Türkiye) bir yılı aşkındır devam ettiğini belirten Hatimoğulları, "Bu sürecin bizim tarafımızdan adlandırılma biçimi 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'dir. Bu sürecin ana başlığının altına çok şey sığdırabiliriz. Bu süreçteki önemli evrelerden biri, PKK kendini feshetme kararı aldı, akabinde de bu sürecin garanti noktalarının başında gelen 11 Temmuz'daki silah yakma töreni yapıldı. Dünya kamuoyu gözü önünde silahlar yakılarak bir daha geri dönülmemek üzere barışı tesis etmek için bir adım atıldı." diye konuştu.

        Süreçle ilgili mecliste komisyon oluşturulduğunu hatırlatan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

        "Komisyonun oluşması kesinlikle çok önemli ve kıymetli. Komisyon şimdiye kadar çok önemli dinlemeler yaptı fakat atılması gereken daha somut adımlar var. Henüz o konuda bir yol alınmış değil. Örgütün Türkiye'den çekildiğini açıklamasıyla artık ikinci ve çok önemli bir aşamaya geçildiğini düşünüyoruz. Kürt sorununu Türkiye çözerse bölgeye barışı taşır. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye'nin stratejik anlamda bölge barışına katkıları son derece somut, gerçekçi ve sahici olur. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye'nin, uluslararası ilişkileri, sosyal, siyasal, iktisadi ve diplomatik açıdan ülkeyi ilerleten bir yerde olur. İkinci aşamaya geçtiğimiz bu süreçte Kürt sorununu pansumanla değil, kalıcı barış ve demokrasiyle taçlandırmak lazım."

        Programda, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz da birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

