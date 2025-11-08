Van'da gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.
Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinin Erçek ve Başkale ilçesinin Çamlık mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde 304 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.