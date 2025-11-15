Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da takla atarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde takla atan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 19:25 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:25
        Van'da takla atarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Van'ın Erciş ilçesinde takla atan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sahilkent Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LP 0906 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu takla atarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

