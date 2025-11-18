Van'da tedavi altındaki bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konjenital kalp hastalığı tanısıyla tedavi gören bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Van'da kalp rahatsızlığı olan bir aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

