        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da tedavi altındaki bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Van'da kalp rahatsızlığı olan bir aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:25
        Van'da kalp rahatsızlığı olan bir aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konjenital kalp hastalığı tanısıyla tedavi gören bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Van'a ambulans uçak gönderildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

