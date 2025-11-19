Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada DNA örneği alınan kişi sayısı 195 oldu

        Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında DNA profili alınan kişi sayısının 195'e ulaştığı belirtildi.

        19.11.2025 - 00:23
        Van Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz ve Dosya Takip Komisyonu'nun, dosyanın işleyişi ve etkin soruşturmanın devamı konusunda Van Cumhuriyet Başsavcıvekili ile görüştüğü bildirildi.

        Görüşmede soruşturmanın daha etkin yürütülmesi ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcıvekili ve dosyadan sorumlu cumhuriyet savcısı tarafından koordineli şekilde takip edileceği bilgisinin iletildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Rojin Kabaiş'in olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesine intikali sürecinde cenazeye müdahale etmiş olabilecek 134 kişinin DNA profili, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde elde edilen DNA profilleriyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında karşılaştırılmıştı. Daha önce 134 kişi olan kıyaslamaya tabi DNA profili, en son 195 kişiye çıkarılmıştır. Yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinden de örneklerin alındığı, kıyaslanacak DNA profillerinin artacağı bilgisi de tarafımıza iletilmiştir. Rojin Kabaiş'in otopsisi sırasında bulunan tüplere ilişkin bulaş hususunda oluşan şüpheye karşılık, söz konusu tedarikçi, üretici ve ilgili Adli Tıp Kurumu personeli hususunda araştırmaların yapıldığı bilgisi verilmiştir."

        - "Otopsi CD'lerinin orijinali Adli Tıp Kurumu'nda"

        Kamuoyunda otopsi CD'sinin çizik olduğu yönünde bilgilerin de yer aldığının anımsatıldığı açıklamada, "Çizik olan CD'nin yalnızca bir kopya olduğu, orijinal CD'lerin Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye gönderildiği ve Adli Tıp Kurumu dönüşünde orijinalden suret alınabileceği tarafımıza daha önce bildirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmede, çizik olduğu belirtilen CD'nin orijinalinden suret verilmesi yönündeki talebimiz ilgili makamlara iletilmiştir. Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma titizlikle takip edilmektedir." denildi.

        - Olay

        Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

        Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

