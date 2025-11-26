Van'da baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Olayla ilgili avukat B.K. ile ağabeyi S.K, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından 24 Kasım'da adliyeye sevk edilen avukat B.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Van'da 23 Kasım'da Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde çıkan silahlı kavgada vurulan otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetmişti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan zanlılardan biri daha tutuklandı.

