        Van Haberleri

        Van'da baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan zanlılardan biri daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:34 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:34
        Van'da baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan zanlılardan biri daha tutuklandı.

        Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler'in öldüğü silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan S.K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Van'da 23 Kasım'da Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde çıkan silahlı kavgada vurulan otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili avukat B.K. ile ağabeyi S.K, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından 24 Kasım'da adliyeye sevk edilen avukat B.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

