        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da sağlık ekipleri çetin kış şartlarına hazır

        Van'da kışın kar nedeniyle yolu kapanan bölgelere en kısa sürede ulaşmak için 112 Acil Sağlık ve UMKE görevlileri, tam donanımlı araçlarıyla göreve hazır bekliyor.

        Giriş: 01.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:16
        Van'da kışın kar nedeniyle yolu kapanan bölgelere en kısa sürede ulaşmak için 112 Acil Sağlık ve UMKE görevlileri, tam donanımlı araçlarıyla göreve hazır bekliyor.

        Çetin geçen kış aylarında yolu kapanan köylerde hastaların imdadına yetişmek için zamanla yarışan ekipler, Sağlık Bakanlığının sağladığı imkanlar sayesinde her türlü teçhizatla donatılan araçlarla vakalara müdahale ediyor.

        Kış öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan sağlık çalışanları, acil durumlarda kara ve hava yoluyla hastalara en hızlı şekilde ulaşarak hastanelere ulaştırmayı hedefliyor.

        112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Suat Ökten, kurum bünyesinde 31 doktor, 323 paramedik, 255 acil tıp teknisyeni, 90 şoför ve 79 farklı unvanda personelin görev yaptığını söyledi.

        Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Van İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 53 istasyonun bulunduğunu belirten Ökten, şunları kaydetti:

        "Hizmette kullandığımız 70 panelvan ambulansın 32'si 4x4 özelliklidir. Kış şartları nedeniyle özellikle ilçelerde bu araçlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 3 çelik paletli snowtrack, obez ambulansı, 3 yataklı ambulans, 4 motosiklet ambulans ve helikopter ambulansımız bulunuyor. Kış şartlarına uygun 8 paletli aracımız da var. Kar paletli ambulanslarımız sayesinde ulaşımı zor noktalara hızlı ve güvenli şekilde erişebiliyoruz. Ekiplerimiz kışın en zorlu dönemlerinde dahi 7 gün 24 saat görev başındadır."

        Bu yılın ilk 10 ayında 78 bin 817 vakanın güvenle sağlık merkezlerine ulaştırıldığı, günlük vaka sayısının 260-270 civarında seyrettiği bilgisini veren Ökten, "Bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize 13 yeni ambulans tahsis edildi. Bunların 8'i 4x2, 5'i ise 4x4 özelliklidir. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu ile İl Sağlık Müdürümüz Muhammed Tosun'a teşekkür ederim." diye konuştu.

