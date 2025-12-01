Habertürk
        Van Haberleri

        MHP Van İl Başkanı Güngöralp Çaldıran'da ziyaretlerde bulundu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında Çaldıran ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:43
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp Çaldıran'da ziyaretlerde bulundu
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında Çaldıran ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        İş yeri sahipleri ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Güngöralp, talep ve önerilerini dinledi.

        Esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Güngöralp, "Derdiniz derdimizdir anlayışıyla gönül bağımızı güçlendiriyoruz. İlçe ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Çaldıranlı hemşehrilerimizin talep ve görüşlerini yerinde dinledik. Üreten, emek veren tüm esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya, birlik ve kardeşlik hukukunu yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler aynı sokağın, aynı bayrağın, aynı kaderin insanlarıyız. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

        Ziyaretlerinden dolayı MHP heyetine teşekkür eden ilçe sakinleri, bu tür ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.

