Van'da öğrenciler okur yazar buluşması etkinliğine katıldı
VAN(AA) - Van'da organize edilen okur yazar buluşması kapsamında Yazar Ayşe Ayaz öğrencilerle bir araya geldi.
Salih Yıldız İlkokulu dördüncü sınıf öğretmenlerinden Emine Düzova'nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Ayaz, öğrencilere okumanın önemini anlattı.
Ayaz, kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesi ve okumanın insan zihni üzerindeki etkisiyle ilgili öğrencileri bilgilendirdi.
Öğrencilere, "Nasıl yazar olunur?", "Yazmaya nasıl başlanır?" gibi konularda bilgilerin verildiği etkinlik, kitapların imzalanmasıyla sona erdi.
