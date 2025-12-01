Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da baraja düşen otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde dün kontrolden çıkarak baraja düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı.

        Van'da baraja düşen otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı
        Van'ın Gürpınar ilçesinde dün kontrolden çıkarak baraja düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı.

        Van-Hakkari kara yolunda dün kontrolden çıkarak Zernek Barajı'na düşen otomobilin çıkarılması için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

        Polis ve jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından olay yerine getirilen vinçten sarkıtılan halatlar, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timinde görevli dalgıçlar tarafından barajdaki otomobile bağlandı.

        Daha sonra vinç yardımıyla çekilerek sudan çıkarılan otomobil, çekiciye yüklenerek götürüldü.

        İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Semih Gümüşbaş da olay yerine gelerek otomobilin çıkarılması çalışmalarını inceledi.

        - Olay

        Van-Hakkari kara yolunda dün kontrolden çıkan otomobil Zernek Barajı'na düşmüş, kazada otomobilde bulunan Rojhat Durğun, Cihat Durna ve Furkan Berat Özdemir hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Otomobilin baraj gölüne yuvarlandığı kazada ölen Furkan toprağa verildi (2)
        Otomobilin baraj gölüne yuvarlandığı kazada ölen Furkan toprağa verildi (2)
        Van'da 3 gence mezar olan otomobil, sudan çıkarıldı
        Van'da 3 gence mezar olan otomobil, sudan çıkarıldı
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp Çaldıran'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp Çaldıran'da ziyaretlerde bulundu
        Van'da öğrenciler okur yazar buluşması etkinliğine katıldı
        Van'da öğrenciler okur yazar buluşması etkinliğine katıldı
        Van'daki Osmanlı kışlasında askerlerin "dokuz taş" oynadığı belirlendi
        Van'daki Osmanlı kışlasında askerlerin "dokuz taş" oynadığı belirlendi
        Van'da ilkokul öğrencileri "akran zorbalığı"na karşı bilinçlendirildi
        Van'da ilkokul öğrencileri "akran zorbalığı"na karşı bilinçlendirildi