Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vangücü Kadın Futbol Takımı, Erzincan ekibini mağlup etti

        Vangücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vangücü Kadın Futbol Takımı, Erzincan ekibini mağlup etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vangücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 mağlup etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi C Grubunun 4 haftasında Vangücü Spor Kulübü, evinde Erzincan Gençler Gücüspor'u konuk etti.

        Van İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynana müsabaka ev sahibi takımın üstünlüğü ile başladı.

        Maç bitimine kadar üstünlüğünü koruyan Vangücü Spor Kulübü, Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 yendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Eve dönerken bıçaklandı!
        Eve dönerken bıçaklandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        Başkale beyaza bürüdü
        Başkale beyaza bürüdü
        Van 1. Amatör Ligi B Grubu: Erciş Örenespor: 6 - Çaldıranspor: 1
        Van 1. Amatör Ligi B Grubu: Erciş Örenespor: 6 - Çaldıranspor: 1
        TFF Kadınlar 2. Lig: Vangücü SK: 8 - Erzincan Gençler Gücüspor: 0
        TFF Kadınlar 2. Lig: Vangücü SK: 8 - Erzincan Gençler Gücüspor: 0
        Van'da kar etkili oldu
        Van'da kar etkili oldu
        Van TV yeni vizyonuyla yeniden yayında
        Van TV yeni vizyonuyla yeniden yayında
        Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Van'da yapıldı
        Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Van'da yapıldı