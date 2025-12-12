Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bahçesaray Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

