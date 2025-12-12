Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 23:26 Güncelleme: 12.12.2025 - 23:26
        Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

        Bahçesaray Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

        Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

