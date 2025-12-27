Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:26
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

