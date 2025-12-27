Van'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Van'da jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Van'da jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulları ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirmeyi sürdürüyor.
Ulubeyli Mahallesi'nde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, öğrencilere emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konusunda eğitim verdi.
Çocukların can güvenliğini sağlamak ve erken yaşta trafik bilincini yerleştirmek amacıyla verilen eğitimlerin devam edileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.