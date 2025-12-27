Van'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Ulubeyli Mahallesi'nde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, öğrencilere emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konusunda eğitim verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulları ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirmeyi sürdürüyor.

