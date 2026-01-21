Vanspor, Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Obinna Mamah'ı kadrosuna kattı

Habertürk
        Van Haberleri

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:49 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:49
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Çorum FK forması giyen 29 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ile İspanya'nın Castellon kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Kenneth Obinna Mamah ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni transferlerimizin kulübümüze hayırlı olmasını diler, kırmızı-siyah formamız altında başarılar temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

