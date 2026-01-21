Van'da belediye ekipleri kardan yolları kapanan kırsal mahallelerdeki hastalar için seferber oldu

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolları kapanan mahalle ve mezralarda rahatsızlanan vatandaşların hastaneye ulaştırılması için yoğun çaba gösteriyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kentte ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açan ekipler, sağlık ekiplerinin kırsal bölgelerde rahatsızlanan vatandaşlara ulaşmaları için yoğun çaba gösteriyor.



Bahçesaray ilçesine bağlı Ünlüce Mahallesi Dökmetaş mezrasında KOAH rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Zibar Kelek'in yakınları, gece saatlerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.



Yolun kapalı olması nedeniyle mezraya gidemeyen sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği'nden destek istedi.



Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki mezraya ulaşılması için çalışma başlattı.



Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mezraya ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları hastayı Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Öğle saatlerinde ise Arvas Mahallesi Sakız mezrasında yüksek ateş ve kusma şikayetleri olan 10 yaşındaki Enes ve 5 yaşındaki kardeşi Eylül Kızıl'ın yakınları ekiplerden yardım istedi.



Yolun açılmasıyla mezraya giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları 2 kardeşi ambulansla hastaneye ulaştırdı.



Bağcılar ve Cevizlibelen mahallelerinde de yolda kalan ambulanslar, ekiplerin desteğiyle hastalara ulaşabildi.



Başkale ilçesinde ise hasta almaya giden ambulans, Geçitvermez Mahallesi yakınlarında kara saplandı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Başkale Şantiye Şefliği ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkararak mahalleye ulaşmasını sağladı.

