        Van Haberleri

        Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri esnafa Türk bayrağı hediye etti

        Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla kentteki esnafa Türk bayrağı hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:57 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:57
        Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla kentteki esnafa Türk bayrağı hediye etti.

        Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, cadde üzerindeki işletmeleri dolaştı.


        İşyeri sahipleriyle görüşerek yanlarında götürdükleri Türk bayrağını hediye eden üyeler, dile getirilen talepleri de dinledi.

        AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Gültepe, Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi.

        Devletin "Terörsüz Türkiye" hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Gültepe, "Bayrağımız, bu toprakların onuru, şehitlerimizin emaneti, milletimizin bağımsızlık nişanesidir. Ona uzanan her el, doğrudan milletimizin birlik ve beraberliğine uzanmıştır. Bu süreç sadece güvenlik güçlerimizin sahadaki mücadelesiyle değil, milletimizin iradesi, esnafımızın duruşu, vatandaşımızın bayrağına sahip çıkmasıyla anlam kazanmaktadır." dedi.

        Esnafa Türk bayrağı hediye ettiklerini belirten Gültepe, "Bayrağımız bu kararlılığın, birlik ruhunun sembolüdür. Her dükkanda dalgalanan bayrağımız, teröre en güçlü cevaptır. Mesajımız nettir. Zor zamanlarda nasıl dimdik durduysak, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla ayaktayız. Bayrağımızı gururla asmaya, kardeşliğimizi büyütmeye, Türkiye Yüzyılı'nı terörden arındırılmış bir gelecek olarak inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Esnaf Yusuf Nuri Tanrıtanır ise "Türk bayrağının hediye edilmesi bizi mutlu etti. Türk bayrağı namusumuz ve şerefimizdir. Bayrağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamlı hediye için AK Parti İl Gençlik Kolları üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

