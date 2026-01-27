Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da 10 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 19:12 Güncelleme: 27.01.2026 - 19:12
        Van'da 10 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'ın Gevaş ilçesinde bir araçta 10 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edilerek durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 9 parça halinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 2 parça halinde 2 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

