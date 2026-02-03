Habertürk
        Van'da geçen ay 177 kilo 668 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve 1085 uyuşturucu hap ele geçirildi, 190 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 03.02.2026 - 16:48 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:48
        Van'da geçen ay 177 kilo 668 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve 1085 uyuşturucu hap ele geçirildi, 190 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 177 kilo 668 gram uyuşturucu, 1085 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınan 190 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

