Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı

Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere erzak ve cephane taşıyan, dönüş yolunda tipi nedeniyle büyük bölümü şehit olan "120 kahraman çocuk" anıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen anma programı için Kazım Karabekir Caddesi'nde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, Türk bayraklarıyla Kurtuluş Parkı'ndaki 120 Vanlı Kahraman Çocuklar Anıtı'na kadar yürüdü.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.



Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, büyük fedakarlıklarla bu toprakların vatan yapıldığını söyledi.



Çandıroğlu, "Bu bayraklar göklerde dalgalansın diye Sarıkamış'ta 90 bin, Çanakkale'de 250 bin ve burada da 120 evladımız şehit oldu. Allah'a şükürler olsun ki bu topraklar için canını feda edecek yiğitlerimiz her zaman var olmuş, olmaya devam edecektir." dedi.



Program, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, öğretmen ve öğrencilerin anıta karanfil bırakmasıyla son buldu.

