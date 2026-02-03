Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Saray ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, kardan dolayı ulaşımın güçlükle sağlandığı karla kaplı yolları aşarak gittikleri kırsal mahallelerde evleri tek tek dolaşarak hastaların kontrollerini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Saray ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, kardan dolayı ulaşımın güçlükle sağlandığı karla kaplı yolları aşarak gittikleri kırsal mahallelerde evleri tek tek dolaşarak hastaların kontrollerini yapıyor.

        Saray ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bünyesinde görev yapan sağlık çalışanları, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü kırsal mahallelerde sağlık hizmetlerinin aksamaması için çaba gösteriyor.

        Merkez bünyesinde görev yapan 15 sağlık çalışanından oluşan 5 ekip, ulaşım sorunu yaşayan, Aile Sağlığı Merkezi'ne gidemeyen ve aşı zamanı gelen çocukları evlerinde ziyaret ediyor.

        Karla kapanan yolların ve soğuk havanın engel olamadığı ekipler, en uzak yerleşim yerlerine kadar giderek sorumluk alanlarındaki hastaların muayene ve kontrollerini yapıyor.

        Son zamanların en çok kar yağışının gerçekleştiği bölgede tüm zorluklara rağmen görevlerini aksatmayan sağlık çalışanları, gösterdikleri fedakarlık ve verdikleri emekle yöre sakinlerinin hayır duasını alıyor.

        Son olarak ilçeye bağlı Sırımlı Mahallesi'ne giden sağlık çalışanları, mahalledeki hastaları muayene etti, çocukların aşısını yaptı.

        - "Vatandaşlara ulaşmak ve iletişim kurmak fedakarlık istiyor"

        Doktor Baki Levent, AA muhabirine, Aile Sağlığı Merkezi'ne gelenlerin kontrollerinin yanı sıra mahalle mahalle dolaşarak hastaları muayene ettiklerini söyledi.

        Sorumluluk bölgelerindeki herkese ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirten Levent, şunları kaydetti:

        "Haftanın iki günü mobil hizmet veriyoruz. Sorumluluk bölgemizde kayıtlı 2 bin 600 hastamız var. Bir sene içinde 2 bin hastayla iletişim kurduk, muayenenin yanı sıra kontrollerini yaptık. Geriye kalan vatandaşlarımızın birçoğu şehir dışında olduğu için ulaşamadık. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelebilen vatandaşlarımızın tarama ve kontrol amaçlı muayene olmalarını istiyoruz. Van, zor bir coğrafyada yer alıyor. Hem dağlık bir bölge hem de kışı sert ve uzun sürüyor. Vatandaşlara ulaşmak ve iletişim kurmak fedakarlık istiyor. Sisteme kayıtlı telefonlardan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İletişim kuramadığımız vatandaşlarımıza da muhtarlar vasıtasıyla ulaşıyoruz. "

        Yetişkinlere yönelik kanser taramaları, muayene ve çocuklar için de aşı hizmeti verdiklerini anlatan Levent, "Hastalığın en iyi tedavisi erken teşhis ve erken tedavidir. Geç kalmış bir kanser taramasının dönüşü çok ağırdır. Hem kendisine hem ailesine masraf ve sıkıntı bir süreç getirebiliyor. O yüzden vatandaşlarımız aile hekimlerinde ücretsiz bir şekilde tarama yapabilir." dedi.

        - "Soğuk bir memleket ama insanları çok sıcak"

        Hemşire Sümeyye Nur Korkmaz ise ASM'ye gelemeyenleri, aracı olmayanları ve yaşlı hastaları evlerinde ziyaret ettiklerini belirtti.

        Sağlık Bakanlığının başlattığı mobil uygulama kapsamında mahallelerde yetişkinlerin muayenesini, hamile kadınların kontrollerini ve çocukların da aşısını yaptıklarını dile getiren Korkmaz, "Halkımızı bu hizmetten faydalandırmaya çalışıyoruz. Van, yağışı çok olan bir yer. Bazen sorun yaşayabiliyoruz, yollarımız kapanabiliyor, vatandaşlarımız gelemiyor, biz de bir şekilde yolları açtırarak hastaların tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Soğuk bir memleket ama insanları çok sıcak. Bizi sıcak bir şekilde karşılayıp evlerine misafir ediyorlar. Bu nedenle mobil uygulamasını biz de seviyoruz, hastalarla olan bağımız daha da güzelleşiyor." diye konuştu.

        Evinde tedavi hizmeti alan 64 yaşındaki İbrahim Can de "Doktorlarımız bizleri arıyor. Onların çabaları bizden daha fazla, Allah razı olsun. Burada kış şartları zordur, yollar bazen kapanıyor ama ona rağmen doktorlarımız yürüyerek geliyor." ifadelerini kullandı.

        Mahalle Muhtarı Necdet Önler, "Aile hekimlerimiz düzenli olarak gelip insanların kontrollerini yapıyor. Hastalarla birebir diyalog kuruyorlar. Ulaşamadıkları hastaları bize söylüyorlar, yardımcı oluyoruz. Erken teşhis sayesinde tedavi edilen hastalarımız oldu. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

        Aile hekimlerine teşekkür eden 59 yaşındaki İlknur Barlık, tansiyon ve şekerini ölçen doktorların sık sık onları ziyaret ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı

        Benzer Haberler

        Van'da kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor
        Van'da kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor
        Van'da Karayollarına ait iş makinesi kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Van'da Karayollarına ait iş makinesi kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Flamingolar bu yıl da Van'dan göç etmedi
        Flamingolar bu yıl da Van'dan göç etmedi
        Van'da 53 yerleşim yerinin yolu kapalı
        Van'da 53 yerleşim yerinin yolu kapalı
        Van'da kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Başkale'de 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Başkale'de 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor