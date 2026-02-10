Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da aracında 4 kınalı keklik yakalanan kişiye 85 bin 246 lira ceza verildi

        Van'ın Erciş ilçesinde aracında 4 kınalı keklik ele geçirilen kişiye 85 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 13:28 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da aracında 4 kınalı keklik yakalanan kişiye 85 bin 246 lira ceza verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde aracında 4 kınalı keklik ele geçirilen kişiye 85 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekler Yol Kontrol Noktası'nda durdurdukları S.K'nin aracında arama yaptı.

        Kontrollerde aracın bagaj kısmında 4 kınalı keklik tespit eden ekipler, Erciş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bilgi verdi.

        Keklikler muhafaza altına alındı, S.K'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince 85 bin 246 lira idari para cezası verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Kınalı keklik avına 85 bin TL ceza
        Kınalı keklik avına 85 bin TL ceza
        Van'da 4 keklik ele geçirildi
        Van'da 4 keklik ele geçirildi
        Van, Muş ve Bitlis'te 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Muş ve Bitlis'te 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da etrafı karla kaplı termal havuz ziyaretçilerini ağırlıyor
        Van'da etrafı karla kaplı termal havuz ziyaretçilerini ağırlıyor
        Van'da 4 ilçede eğitime kar engeli
        Van'da 4 ilçede eğitime kar engeli
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli