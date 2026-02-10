Van'da aracında 4 kınalı keklik yakalanan kişiye 85 bin 246 lira ceza verildi
Van'ın Erciş ilçesinde aracında 4 kınalı keklik ele geçirilen kişiye 85 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekler Yol Kontrol Noktası'nda durdurdukları S.K'nin aracında arama yaptı.
Kontrollerde aracın bagaj kısmında 4 kınalı keklik tespit eden ekipler, Erciş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bilgi verdi.
Keklikler muhafaza altına alındı, S.K'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince 85 bin 246 lira idari para cezası verildi.
