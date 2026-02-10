Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van, Muş ve Bitlis'te 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:09 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Muş ve Bitlis'te 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 101 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Sis ve kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Erciş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

        Sahilde de karla kaplanan alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

        - Muş

        Kentte dün yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Yolları en kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirten Yentür, ekiplerin sahada çalıştığını ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çabanın gösterildiğini ifade etti.

        Varto ilçesinde de ekipler, Başkent köyü grup yolunda karla mücadele çalışması yürüttü.

        - Bitlis

        Kentte kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Kurtkan, ulaşımın aksamaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Van'da etrafı karla kaplı termal havuz ziyaretçilerini ağırlıyor
        Van'da etrafı karla kaplı termal havuz ziyaretçilerini ağırlıyor
        Van'da 4 ilçede eğitime kar engeli
        Van'da 4 ilçede eğitime kar engeli
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
        Van'ın 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Van'ın 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Özalplı öğrenci bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu
        Özalplı öğrenci bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu
        Kızılay'dan gazi eşine tekerlekli sandalye desteği
        Kızılay'dan gazi eşine tekerlekli sandalye desteği