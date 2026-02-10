Canlı
        Van Haberleri

        Van'da etrafı karla kaplı termal havuz ziyaretçilerini ağırlıyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde termal su kaynağının bulunduğu alana yapılan açık havuz, ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:54
        Van'da etrafı karla kaplı termal havuz ziyaretçilerini ağırlıyor
        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde termal su kaynağının bulunduğu alana yapılan açık havuz, ziyaretçilerini ağırlıyor.


        İlçeye bağlı Doğancı Mahallesi'nde yaşayanlar, termal su kaynağının etrafını imece usulüyle duvarla örüp havuz yaptı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede kar yağışı altında havuza giren vatandaşlar, sıcak suda yüzüyor.

        Sıcak sudan yükselen buharla bütünleşen kar manzarasında ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buluyor.

        - "Halkımız bu sudan şifa buluyor ve çok memnun"

        Doğancı Mahalle Muhtarı Şahabettin Güneş, AA muhabirine, kaplıcanın bölge halkı ve ziyaretçiler için önemli bir doğal kaynak olduğunu söyledi.

        Bölgede kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğünü ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

        "Erciş'ten ve çevre illerden çok sayıda kişi buraya geliyor. Halkımız bu sudan şifa buluyor ve çok memnun. Burayı kendi imkanlarımızla, imece usulüyle düzenledik ve etrafına briket duvar örerek kullanıma açtık. Şu anda hem köy sakinlerimiz hem de gelen ziyaretçiler bu şifalı sudan faydalanıyor. Umudumuz buranın daha geniş bir alana yayılması, modern bir tesise dönüştürülerek turizme kazandırılmasıdır."

        Güneş, kış aylarında kar ve soğuk havaya rağmen insanların köye gelerek suda yüzdüğünü ifade ederek, "Kar altında sıcak suya girmek hem sağlık açısından iyi geliyor hem de doğayla iç içe eşsiz bir deneyim sunuyor. Kaplıca sadece yerel halk için değil, tüm Türkiye'den gelen ziyaretçiler için de çekim merkezi haline geldi." dedi.

        - "Yazın da geldim ama kışın daha keyifli"

        İstanbul'dan gelen Mehmet Nasır Çakır da dizindeki menisküs yırtığı ve sıvı kaybı nedeniyle şifalı suya girdiğini dile getirdi.

        Buradaki suyun faydalı olduğunu anlatan Çakır, "Kaplıcanın daha büyük bir tesis haline gelmesi, otel veya termal merkez gibi bir düzenlemenin yapılması çok faydalı olur. Burası gerçekten çok güzel bir ortam. Şifalı olması nedeniyle vücudunda yarası olan insanlar için de yararlı. Yazın da geldim ama kışın daha keyifli." diye konuştu.

