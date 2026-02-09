Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da sağlıklı hayat merkezleri sigarayı bırakmak isteyenlere yardım eli uzatıyor

        Van'da sağlıklı hayat merkezleri bünyesindeki sigara bırakma poliklinikleri, ücretsiz danışmanlık ve tedavi desteği sunarak "dumansız toplum" hedefi doğrultusunda çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        09.02.2026 - 12:26
        Van'da sağlıklı hayat merkezleri sigarayı bırakmak isteyenlere yardım eli uzatıyor
        Van'da sağlıklı hayat merkezleri bünyesindeki sigara bırakma poliklinikleri, ücretsiz danışmanlık ve tedavi desteği sunarak "dumansız toplum" hedefi doğrultusunda çalışıyor.

        İl ve ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde faaliyet yürüten merkezlerde vatandaşların nikotin bağımlılığından kurtulmalarına yönelik destekleyici çalışmalar yürütülüyor.

        Sigarayı bırakmak isteyenler, "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" veya Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden randevu alarak bu hizmetlerden faydalanabiliyor.

        İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul, basın mensuplarına, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sigaranın dünyada en fazla ölüme yol açan bağımlılıklardan olduğunu söyledi.

        Türkiye'de her gün yaklaşık 300 kişinin sigara ve sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Kul, şunları kaydetti:

        "Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Sigaranın vücutta neredeyse girmediği hücre kalmıyor. Sigara, birçok kanser türünde başrol oynuyor. Özellikle erkeklerde akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri. İnsanlarımızı nefes alamaz halde kaybediyoruz. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde hizmet veren sağlıklı hayat merkezleri ile sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz danışmanlık ve ilaç desteği sağlanıyor."

        Kul, sigarayı bırakmak isteyen herkesi sağlıklı hayat merkezlerine davet etti.

        - "6 aydır sigara içmiyorum"

        Sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle 6 ay önce sigarayı bırakan Yunus Sunkur da 25 yıldır içtiği sigaradan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Nefesle ilgili sorun yaşamasının ardından durumun ciddiyetini fark ettiğini anlatan Sunkur, gittiği sağlık kuruluşunda astım tanısının konulduğunu ifade etti.

        Sunkur, "Daha sonra sigara bırakma polikliniğine başvurdum. İlaç desteği sayesinde sigarayı bıraktım. 6 aydır sigara içmiyorum. Merdiven çıkarken nefesim kesilmiyor, rahat spor yapıyorum." ifadelerini kullandı.

