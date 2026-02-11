Canlı
        Van Haberleri

        Kadına yönelik "yaralama" suçunda uzlaşmanın anahtarı "LÖSEV ve Çocuk Evleri"ne bağış oldu

        ORHAN SAĞLAM - Van'da kadına yönelik "kasten yaralama" suçunu işleyen kişi, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'ne 100'er bin lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:20
        ORHAN SAĞLAM - Van'da kadına yönelik "kasten yaralama" suçunu işleyen kişi, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'ne 100'er bin lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

        Kentte 20 Ekim 2025'te arkadaşı tarafından yaralanan kadın, Van Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulundu.

        Bunun üzerine soruşturma başlatan Başsavcılık, "kasten yaralama" suçunun uzlaştırma kapsamında olduğunu değerlendirerek dosyayı Uzlaştırma Bürosuna sevk etti.

        Tarafların anlaşmayı kabulü yönündeki beyanı üzerine Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı Gülbahar Çelik Kaya, şüpheli ve müştekiyle görüştü.

        Yürütülen müzakerelerde suçu işleyen kişi LÖSEV'e ve Çocuk Evleri Sitesi'ne 100'er bin lira bağış yapmayı kabul etti. Bunun üzerine 5 Şubat'ta tarafların uzlaşmaya varması ve söz konusu bağışların ilgili kurumların hesabına aktarılmasıyla dosya hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi.

        Bu sayede "kasten yaralama" suçunu işleyen kişinin kamu yararına sosyal faaliyet yürüten kurumlara bağış yapması sağlanarak hem yargılanmaktan kurtulmasına hem de sosyal dayanışma örneğinin sergilenmesine öncülük edildi.

        Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, LÖSEV ve Çocuk Evleri Sitesi gibi önemli kurumlara bağış yapılmasını sağlayan adliye personeli uzlaştırmacı Gülbahar Çelik Kaya'ya plaket takdim etti.

        - Geçen yıl 651 dosya olumlu sonuçlandırıldı

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, geçen yıl mahkemeler ve savcılıklarca sevk edilen 651 dosyayı tarafların uzlaşmasıyla olumlu sonuçlandırdı.

        Söz konusu dosyalarda şüphelilerin öğrencilere, TEMA ve Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara bağışta bulunması sağlanarak bu kurumların da desteklenmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

