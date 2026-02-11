Van'da ikametlerinde kınalı keklik bulunduran 6 kişiye 246 bin 656 lira ceza verildi

Van'ın Erciş ilçesinde ikametlerinde kınalı keklik ele geçirilen 6 kişiye 246 bin 656 lira idari ceza uygulandı.



Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan araştırmalar ve saha çalışması neticesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.



Ekipler, 6 kişinin ikametinde yaptığı aramada 18 canlı kınalı keklik buldu.



Keklikleri doğaya salmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim eden ekip, E.B, C.T, S.Ş, O.Ö, S.Ş. ve Ö.K'ye toplam 246 bin 656 lira idari ceza uyguladı.

