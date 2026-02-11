Canlı
        Van Haberleri

        Van'da ikametlerinde kınalı keklik bulunduran 6 kişiye 246 bin 656 lira ceza verildi

        Van'ın Erciş ilçesinde ikametlerinde kınalı keklik ele geçirilen 6 kişiye 246 bin 656 lira idari ceza uygulandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 13:35 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:35
        Van'da ikametlerinde kınalı keklik bulunduran 6 kişiye 246 bin 656 lira ceza verildi
        Van'ın Erciş ilçesinde ikametlerinde kınalı keklik ele geçirilen 6 kişiye 246 bin 656 lira idari ceza uygulandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan araştırmalar ve saha çalışması neticesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler, 6 kişinin ikametinde yaptığı aramada 18 canlı kınalı keklik buldu.

        Keklikleri doğaya salmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim eden ekip, E.B, C.T, S.Ş, O.Ö, S.Ş. ve Ö.K'ye toplam 246 bin 656 lira idari ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

