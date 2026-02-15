Van'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Van-Gevaş kara yolunun Göründü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak takla attı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada Gevaş Devlet Hastanesi'nde ameliyathane hemşiresi olarak görev yaptığı öğrenilen Kazım İbili hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.





Yaralılar Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

