Stat:VanAtatürk
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Harun Terin, Çağrıcan Pazarcıklı
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Batuhan İşçiler (Dk. 68 Güvenç Usta), Jevsenak, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Dk. 75 Alper Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 79 Emir Bars), Jefferson (Dk. 80 Traore), Hostikka, Mamah, Cedric (Dk.76 Alper Emre Demirol)
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, Cenk Şen, İsmail Tarım (Dk. 70 Furkan Apaydın), Mert Yılmaz (Dk. 82 Yusuf Sertkaya), Mustafa Erdilman (Dk 65 Ege Bilsen), Ahmet Aslan, Imeri, (Dk. 63 Brazao) Hotic (Dk 82 Haqi), Seferi, Ali Habeşoğlu
Goller: Dk. 21 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK) Dk. 49 ve 65 Jefferson, Dk. 55 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Mehmet Özcan, Dk. 58 Bekir Can Kara, (İmaj Altyapı Vanspor) Dk. 60 Mustafa Erdilman, Dk. 77 Brazao (Sipay Bodrum FK)
VAN
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.