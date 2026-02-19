Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 19.02.2026 - 15:48
        Stat:VanAtatürk

        Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Harun Terin, Çağrıcan Pazarcıklı

        İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Batuhan İşçiler (Dk. 68 Güvenç Usta), Jevsenak, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Dk. 75 Alper Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 79 Emir Bars), Jefferson (Dk. 80 Traore), Hostikka, Mamah, Cedric (Dk.76 Alper Emre Demirol)

        Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, Cenk Şen, İsmail Tarım (Dk. 70 Furkan Apaydın), Mert Yılmaz (Dk. 82 Yusuf Sertkaya), Mustafa Erdilman (Dk 65 Ege Bilsen), Ahmet Aslan, Imeri, (Dk. 63 Brazao) Hotic (Dk 82 Haqi), Seferi, Ali Habeşoğlu

        Goller: Dk. 21 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK) Dk. 49 ve 65 Jefferson, Dk. 55 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)

        Sarı kartlar: Dk. 54 Mehmet Özcan, Dk. 58 Bekir Can Kara, (İmaj Altyapı Vanspor) Dk. 60 Mustafa Erdilman, Dk. 77 Brazao (Sipay Bodrum FK)




