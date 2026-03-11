Canlı
        Van Haberleri

        Uzmanından böbrek sağlığı için kaliteli su önerisi

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hakan Şığva, böbrek sağlığının korunması için kaliteli ve yeterli miktarda su tüketilmesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:26
        Uzmanından böbrek sağlığı için kaliteli su önerisi

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hakan Şığva, böbrek sağlığının korunması için kaliteli ve yeterli miktarda su tüketilmesi uyarısında bulundu.

        12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Şığva, Van ve çevre illerde böbrek taşı hastalığının yaygın olduğunu söyledi.

        Böbrek taşının böbrek yetmezliğine yol açtığını belirten Şığva, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde yaklaşık 12 milyon civarında böbrek hastası var. Böbrekler vücudumuzda aslında bir süzgeç görevini görmektedir. Dolayısıyla içtiğimiz su başta olmak üzere hava ve çevre kirliliğinden de etkilenebiliyoruz. Kötü hava akciğerimizden kana karıştıktan sonra maalesef böbreklerimizde kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. Böbreklerimiz için en önemli şeylerden biri de içtiğimiz sulardır ancak içtiğimiz her suyun böbreklere iyi geldiği söylenemez. Katı atıklardan dolayı vatandaşlar temiz suya ulaşmakta zorluk yaşıyor."


        Suyun böbrekler için faydasından söz eden Şığva, "Kalitli su içmek zorundayız. Kadınların günde 2 ve 2 buçuk litre, erkeklerin ise 2 buçuk ya da 3 litre su tüketmesini tavsiye ediyoruz. Yalnız su tüketiminin bazen kısıtlanabildiği hastalıklar mevcut. Özellikle kalp ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda sıvı kısıtlaması olmaktadır. O durumda da hastalarımızı uygun uzmana gönderiyoruz." dedi.

