Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da ekipler kapalı yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor

        Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da ekipler kapalı yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor

        Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin kırsalda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya Mahallesi ile İran sınırında bulunan Hangedik Karakolu yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, iş makineleri ve kar savurma araçlarıyla çalışma yürütüyor.

        Soğuk havaya rağmen karla mücadele eden ekipler, Başkale ve Saray ilçelerindeki yerleşim yerleri ile hudut hattında da kapalı yolları açıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem

        Benzer Haberler

        Van'ın İran sınırında 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması
        Van'ın İran sınırında 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması
        Zorlu coğrafyada yoğun mesai: Sınırdaki karakollar ve yerleşim yerleşim yer...
        Zorlu coğrafyada yoğun mesai: Sınırdaki karakollar ve yerleşim yerleşim yer...
        İran'a saldırı Van turizmini etkiledi; otellerdeki doluluk yüzde 10'a düştü
        İran'a saldırı Van turizmini etkiledi; otellerdeki doluluk yüzde 10'a düştü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Van'da iftar programında konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Van'da iftar programında konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Türkiye dünyanın en güvenli liman...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Türkiye dünyanın en güvenli liman...
        Van'da Kaymakamın bulunduğu otomobil kaza yaptı
        Van'da Kaymakamın bulunduğu otomobil kaza yaptı