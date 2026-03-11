Van'da ekipler kapalı yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin kırsalda karla mücadele çalışmaları sürüyor.



Ekipler, Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya Mahallesi ile İran sınırında bulunan Hangedik Karakolu yolunu açmak için çalışma başlattı.



Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, iş makineleri ve kar savurma araçlarıyla çalışma yürütüyor.



Soğuk havaya rağmen karla mücadele eden ekipler, Başkale ve Saray ilçelerindeki yerleşim yerleri ile hudut hattında da kapalı yolları açıyor.

