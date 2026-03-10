Canlı
        Van Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Van'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Türkiye'nin dünyanın istikrar adası ve en güvenli limanlarından biri olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 21:52
        Partisinin Van İl Başkanlığınca düzenlenen "vefa iftarı" programı için kente gelen Tuncer, AK Parti İl Gençlik Kollarının "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında Edremit ilçesinde trafikteki sürücülere kumanya dağıttı.

        Ardından Edremit'teki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen iftar programına katılan Tuncer, burada yaptığı konuşmada, ramazanın manevi ikliminin sabırlı olmayı ve paylaşmayı öğrettiğini, aynı zamanda gönülleri inşa etmeye imkan sağladığını söyledi.

        AK Parti çatısı altında yürüttükleri kutlu yürüyüşün aslında bir ihya ve inşa süreci olduğunu belirten Tuncer, "24 yıldır şehirler kurarken, yollar açarken, köprüler inşa ederken, aynı zamanda gönül köprüleri de kurduk. Şefkati, merhameti ve vefayı ilmek ilmek ördük. Millet olma bilincini ve ortak kader vurgusunu gönül sofralarına taşıdık çünkü biz bir olmanın gücünden beslenen büyük milletiz." diye konuştu.

        Tuncer, kriz anlarında kenetlenen, zorluklarda omuz omuza veren bir millet olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Biz farklılıkları çatışma sebebi değil, zenginlik kaynağı olarak gören bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu milletin her bir ferdi ülkenin ortak hikayesinin vazgeçilmez kahramanlarıdır. Etrafımızda yaşanan çatışmalara ve savaşlara baktığımızda bunun kıymetini bir kez daha anlıyoruz. Türkiye'miz, dünyanın istikrar adası ve en güvenli limanlarından biridir."

        Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, partililer ve vatandaşlar katıldı.

