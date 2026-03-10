Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Rojin Kabaiş'in incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen telefonuna tam erişim sağlanamadı

        Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında genç kızın İspanya'ya gönderilen cep telefonuna tam erişimin sağlanamadığı, kısmi inceleme yapıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:02
        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen Kabaiş'in cep telefonu, işlemlerin ardından hazırlanan raporla birlikte Van Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı.

        Konuyla ilgili Van Barosundan yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği anımsatıldı.

        Açıklamada, "Gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin biçimde yürütülebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen cep telefonunda sadece önbelleğe ulaşıldığı ancak telefon açılamadığı için tam erişimin sağlanamadığı öğrenildi.

        - Olay

        Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

        Cenazesi 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilen Kabaiş'in kullandığı cep telefonu, geçen yıl aralık ayında İspanya'ya gönderilmişti.

