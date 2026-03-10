Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Vanspor FK-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maça kötü başladıklarını, ikinci yarıda da skoru arttırmayı başaramadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 16:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanspor FK-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maça kötü başladıklarını, ikinci yarıda da skoru arttırmayı başaramadıklarını söyledi.


        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Korkmaz, ikinci yarıda skoru artırabilecek birçok pozisyon bulduklarını fakat değerlendiremediklerini belirtti.

        Bu tür maçları analiz etmek istemediğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Adana Demirspor camiasının içinde bulunduğu zor durumdan en kısa zamanda çıkmasını ümit ediyorum. Kulüp kendi ayarına dönme peşinde. Pendikspor deplasmanı sonrası Adana Demirspor maçının çok kritik maç olduğunu söylemiştim. Çünkü bu tip maçlar motive olunması zor maçlardır. Biz de bugün bunu yaşadık. İkinci yarıda toparlandık ama gol pozisyonlarında çok cömert davrandık. Bugün ve birkaç gündür bu tribünlerden gelen sesleri ve bu meseleyi ortaya koymamız gerekiyor. Kulübün, futbolcuların ve bizlerin nelerle uğraştığımızı, ne sorunlarla boğuştuğumuzu öğrenmek isteyen olursa samimi bir şekilde sorarlar, cevaplarız. Her maç bir yöneticiye ve bir başkana 'istifa' diye bağırmak hangi planın parçası. Ben kimseye şampiyonluk sözü vermedim. Ağzımızdan çıkanları filtreden geçirelim. 'Play-off oynarsak ne ala' dedik. O yüzden şampiyonluk bekleyen, benden bu sene beklemesin. Maça da gelmeyebilir."




        - Adana Demirspor cephesi

        Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise, "Gençlerimizin oyun istikrarı ile ilgili beklentilerimiz vardı. Geçen hafta şanssız bir mağlubiyet almıştık. Skordan çok oyunun umut vermesini hep bekliyoruz. 90 dakika çok güzel oyun oynadığımızı düşünüyorum. Gençlerimizin adına çok sevindik. Bu ligde artık misafiriz ancak bu oyunlarımızın sayısını arttırarak gelecek yıla daha hazır hale gelmek istiyoruz. Gençlerimizin verdiği emeklere ve ayaklarına sağlık. Rakip takımı da tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Güzeldere Geçidi'nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor
        Güzeldere Geçidi'nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor
        Van Spor, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
        Van Spor, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 - Adana Demirspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 - Adana Demirspor: 0
        Van'da 3 milyon 450 bin TL'lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
        Van'da 3 milyon 450 bin TL'lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi