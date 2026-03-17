Van'da Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı denetim yapıldı

Van'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.



Ekipler, bayram öncesi, talebin yoğunlaştığı bazı ürünlerin fiyatlarına yönelik kontrollerini artırdı.



Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farka, etiket fiyatının değişim tarihine ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.



Bazı marketlerde etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.



Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, gazetecilere, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik önlemler almak amacıyla denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.



Özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Ayaydın, "Malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret, ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı kontrol edilmektedir." dedi.



Haksız fiyat artışı ile ilgili denetimlerin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Ayaydın, şunları aktardı:



"Son üç aydaki fiyatlar ile bugünkü fiyatlar karşılaştırılarak, fahiş fiyat uygulandığına kanaat getirdiğimiz durumlar tutanaklarla birlikte idari para cezası uygulanmak üzere bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmektedir. Büyük gıda toptancılarına yönelik denetimlerimiz de yapılmakta olup, aynı şekilde devam etmektedir. Düzenli olarak yapılan denetimlerimiz Ramazan Bayramı öncesi sıklaştırılmıştır. Bir taraftan fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak için haksız fiyat artışları, diğer taraftan da fiyat etiketlerindeki uygunsuzlukların sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermek amacıyla hem masada hem de sahada gerçekleştirdiğimiz yaygın ve yoğun denetimlerimiz ile etkin mücadelemize kararlılıkla ve hassasiyetle devam edeceğiz. 2026'da 421 firmaya denetim gerçekleştirdik."

