        Muradiye Şelalesi yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başladı

        Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Muradiye Şelalesi yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başladı

        Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünüyor.

        Etkileyici manzarasıyla kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelenlerin de ilgisini çeken şelale, son zamanlarda etkili olan yağışlarla daha gür akıyor.

        Metrelerce yükseklikten akan suyuyla ziyaretçilerine görsel güzellik sunan şelalenin bulunduğu alana gelenler, doğayla iç içe yürüyüş yapıyor, asma köprü ve şelalenin önünde fotoğraf çekiyor.

        Şanlıurfa'dan Van'ı gezmeye gelen Nuh Mete Marangoz, her yıl bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

        Şelalenin manzarasını çok beğendiklerini belirten Marangoz, "Burası güzel bir yer. Son yağışlarla debinin artacağını tahmin ediyorduk. Karşılaştığımız manzara beklentimizin üzerindeydi. Güzel fotoğraf ve görüntüler çektik. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

        İşletme sahibi Ramazan Çoksu ise son günlerde etkili olan yağışların ve eriyen kar sularının, şelalenin debisini yükselttiğini ifade ederek, "Şelale şu an daha coşkulu akıyor. Ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor. Bu eşsiz manzarayı herkesin görmesini öneriyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında devir teslim töreni yapıldı
        Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında devir teslim töreni yapıldı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van Gölü Havzası'nın doğusundaki yağış bolluğu tarımı ve inci kefali göçünü...
        Van Gölü Havzası'nın doğusundaki yağış bolluğu tarımı ve inci kefali göçünü...
        Van Spor FK sahasında Sarıyerspor ile golsüz berabere kaldı
        Van Spor FK sahasında Sarıyerspor ile golsüz berabere kaldı
        Tuncer Bakırhan: Bizim İran'daki savaşa ilişkin tavrımız nettir
        Tuncer Bakırhan: Bizim İran'daki savaşa ilişkin tavrımız nettir
        İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer maçının ardından
        İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer maçının ardından