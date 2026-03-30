        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 118 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 118 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 16 mahalle ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 34 yolun açılması için çalışma başlattı.

        Başkale ilçesinde de etkili olan kar ve sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

        - Hakkari

        Kentte gece saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 74 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma yürüttü.

        Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması başlattı.

        - Bitlis

        Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından ulaşımda aksamaların yaşandığını belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını ifade etti.

        - Muş

        Muş genelinde 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kırsaldaki yerleşim yerlerine ulaşım sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

