Habertürk
Habertürk
        Van'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı

        Van'da 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Van'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı

        Van'da 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kitap okuma kültürünün bir şehir kimliği haline gelmesi gerektiğini söyledi.

        Kentte kütüphane altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Balcı, "İlimizi nitelikli kütüphaneler ve kitaplarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, kütüphanecilerimize, öğretmenlerimize ve en önemlisi kitap dostu Vanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        İl genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren "Kitap Van Projesi" Koordinatörü Gökhan Arslan ise kentte toplamda 5,5 milyon nitelikli kitabın kazandırıldığını ve bu sayede okuma alışkanlığının şehirde hızla geliştiğini ifade etti.

        Etkinlik kapsamında, geçen yıl kütüphanelerden en çok yararlanan ve en fazla kitap okuyan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Program, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibinin verdiği müzik dinletisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!

        2026 yılının ilk Van kedisi yavruları doğdu Van Kedi Villası'nda doğum heye...
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 118 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van kedilerinde "B" kan grubunun daha baskın olduğu belirlendi
        Van'ın Gevaş ilçesinde anız yangını
        Van'da 34 yerleşim yeri kardan kapandı
        Van'ın Muradiye ilçesinde tandır evi yangını