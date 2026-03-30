        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında silah, mühimmat ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Giriş: 30.03.2026 - 17:13 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-29 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 30 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 608 uzun namlulu silah fişeği, 77 tabanca fişeği, 15 şarjör, 5 boş kovan, 2 uzun namlulu silah, 2 yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 1566 paket sigara, 422 litre akaryakıt, 360 kilogram açık tütün, 68 cep telefonu, 13 elektronik sigara ve 8 elektronik ev eşyası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Boşandılar
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Van'da farklı suçlardan aranan 180 kişi yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı
        Van'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı
        2026 yılının ilk Van kedisi yavruları doğdu Van Kedi Villası'nda doğum heye...
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 118 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van kedilerinde "B" kan grubunun daha baskın olduğu belirlendi
