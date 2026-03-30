Van'da kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında silah, mühimmat ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-29 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 30 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 608 uzun namlulu silah fişeği, 77 tabanca fişeği, 15 şarjör, 5 boş kovan, 2 uzun namlulu silah, 2 yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 1566 paket sigara, 422 litre akaryakıt, 360 kilogram açık tütün, 68 cep telefonu, 13 elektronik sigara ve 8 elektronik ev eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

