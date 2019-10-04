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Van’da "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var" programı

İHA

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ'de) düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" programına katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Van’da "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var" programı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ'de) düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" programına katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı programda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden networkinge, kuluçkadan mentorluğa kadar her türlü desteği sağlayan, 'TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!' girişimcilik programı kapsamında TÜSİAD'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Girişimcilik ruhunu gençlere aşılamak üzere düzenlenen bu programının Van YYÜ'de yapılmasında desteklerini sunan Dostluk Grubu üyelerine de teşekkür eden Şevli, "Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ve dijitalleşen dünyada girişimci üniversitelerin bir gereği olarak ortaya çıkan girişimcilik, üniversitedeki araştırma sonuçlarının topluma, ekonomiye ve sanayiye kazandırılmasında önemli bir paya sahiptir. Hiç kuşkusuz sağladığı ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar nedeniyle girişimciliğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Van YYÜ yeniliklerin kaynağı olmak, ekosistemindeki kuruluşlarla etkin ilişkiler kurmak, uluslararası yapıya sahip olmak, bilgiyi topluma aktarmak, üniversitenin girişimci olması, akademisyenler, öğrenciler ve mezunlarının girişimci olması, esnek yapıya sahip olmak, araştırma süreçlerini geliştirmek, sıralanan bir girişimci üniversitenin tüm özelliklerine sahiptir. Üniversitemizin girişimcilik kültürü, girişimcilik vizyonu ve politikaları; Teknokent A.Ş, Teknoloji Transfer Ofisi ve DAKA ve KOSGEB desteğiyle kuracağımız İnnovan Girişimcilik Merkezi ile üretilen bilginin ekonomiye ve topluma kazandırılmasında son derece önemli rolleri olacaktır. Van YYÜ Üniversite 4.0 kapsamında; üreten, araştıran ve girişimci üniversite hedefiyle öncü bir üniversite olarak ülkemizin kalkınmasına ve ilerlemesine katkı sunacaktır. Eğitimin, öğrencilerin girişimci olarak yetişmelerine olanak sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılması, dijitalleşen dünyada zorunlu bir hale gelmiştir. Öğrencilerin girişimci olmasını sağlamak, onları teknoloji ve yenilikler konusunda yetenekli kılmak öncelikli görevimizdir. Daha iyi bir geleceğin, cesur, yenilikçi, dijital dünyanın bir parçası haline gelmiş üreten gençlerin düşünceleri ile şekilleneceğine inanıyorum. Van YYÜ Rektörü olarak bugünün gençlerinin fikirlerine ve bilgilerine çok değer veriyorum. Bunun için gençlerimizin her birinin tek tek cesur birer girişimci olması için üstümüze düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Girişimcilik kavramı dinamik bir kavramdır ve bu kavram en çok siz gençlere yakışmaktadır. Büyük buluşlara imza atanların yaşlarının ne kadar genç olduklarını dünya örnekleri bizlere göstermektedir. Üniversiteye devam ederken kimi garajında, kimi evinde bu işlere zaman ayırarak bugün hayatımıza yön vermişlerdir. Unutmayın ki başarı fark oluşturmaktır. Fark oluşturmak için merak edin, okuyun, başarısız olmaktan korkmayın, girişken olun, gayret gösterin, analitik düşünün ve çok yönlü bakış açınızı geliştirin. Ülkemizin geleceği sizlerin her birinin oluşturacağı başarı öyküleriyle şekillenecek. Üniversitemizde alacağınız başarılı ve nitelikli bir eğitim dönemi sonrasında başarılı bir kariyer dönemi de geçireceğinize olan inancımla, sizlerin girişimciliğinizin gelişmesi demek yatırım ve üretimin artması, işsizliğin azalması ve istihdamın azalması demektir. TÜSİAD tarafından düzenlenen 'Bu Gençlikte İş Var!' programının hepimize yeni ufuklar açacağına olan inancımla başta TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şahsında TÜSİAD'a, Dostluk Grubu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!' sözü ile sonlandırıyorum" dedi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise, “Dünyanın hızına uyum sağlama kabiliyetimizin reflekse dönüşmesi için girişimcilik kültürünün tohumlarının Türkiye’nin her köşesinde atılması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla 2011 yılında temellerini attığımız TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!’ın bugün Türkiye’nin en yaygın ve kapsamlı erken aşama girişimcilik programına dönüşmüş olması bizleri çok mutlu ediyor. Biz bu programla gençlerimizi Türkiye’nin girişimcilik dönüşümünün merkezine oturtuyoruz. Girişimciliği onlara bir kariyer hedefi olarak sunuyor, alışılagelmişin dışında düşünen ve daha iyi bir dünya inşa etmek isteyen gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Program yeni dönem başvuruları kasım ayında açılacak. Girişimcilik ruhu taşıyan tüm üniversite öğrencisi gençlerimize yenilikçi fikirlerini geliştirmek ve ekiplerini kurmak için bu dönemi iyi değerlendirmelerini öneriyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Rektör Şevli, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski'ye bir plaket ve kilim verdi.
Daha sonra moderatörlüğünü TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çelen'in yaptığı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İren Oral Kayacak, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun, Eczacıbaşı İnovasyon ve Girişimcilik Direktörü Burak Yaman'ın konuşmacı olduğu panele geçildi.
Panelden sonra TÜSİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Van YYÜ Kedi Villası'nı gezdi.
Programa TÜSİAD Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Batu Aksoy, İrem Oral Kayacık, Barış Oran, Serkan Sevim, Özlem Özüner, Cem Tüfekçi, Önder Sezgi, Azmi Gümüşlüoğlu, TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

VAN

04 Ekim 2019 Cuma

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