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Abdulselam, Bakan Ersoy'un hediyesi kamerayla yakınlarını görüntüledi

DHA

VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameraman olma hayali kurup, kartondan kamera yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'a (11) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamera hediye etti. Kamerasını Ankara'da Ersoy'un elinden alan Arslan, Van'a döner dönmez ilk iş olarak sınıfındaki arkadaşlarını ve ailesini görüntüleyip, röportaj yaptı.
Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan SariyeÇetin çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan, Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayali kurarken, karton ve fon kağıtlarından kamera yaptı. Abdulselam, kameraman olma hayalinin 7 yaşında, televizyonlarda haber izlerken başladığını söyledi. Abdulselam, babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Abdulselam, okula getirip, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Abdulselam'ın sınıf öğretmeni olan, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan kamerayı sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden ilgi gördü.
Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Abdulselam Arslan ile ilgili haberler gazete ve televizyonlarda haber olarak yer alınca Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel harekete geçti. Polatel, beraberindeki derneğin yönetim kurulu üyesi Mustafa Kara ve dernek üyesi görüntü yönetmeni Sinan Demirkaya ile birlikte geçen hafta Van'a gitti. 
BU KEZ GERÇEK KAMERASIYLA ARKADAŞLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
Akköprü İlkokulu'na giden Aytekin Polatel ve beraberindeki kameramanlar, Abdulselam'a 3 saat süren kamera eğitimi verip, aynı gün Ankara'ya döndü. Polatel, Asdulselam ve sınıf öğretmeni Hulusi Çakır'ı da Ankara'ya götürdü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Abdulselam'a kamera hediye etti. Kamerasını Ersoy'un elinden alan Abdulselam, Van'a döner dönmez ilk iş olarak sınıfındaki arkadaşlarını ve ailesini görüntüleyip, röportaj yaptı. Arkadaşlarının alkışları arasında sınıfa giren Abdulselam Arslan, kamerasını tripotun üzerine yerleştirdikten sonra çekime başladı. 
BAKAN ERSOY'A TEŞEKKÜR
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un kendisine hediye ettiği kamerayı kullandığı için çok mutlu olduğunu belirten Abdulselam Arslan, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Van'a gelip bana kamera eğitimi verdikten sonra beraberinde Ankara'ya götürdüler. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın davetlisi olarak Ankara'ya gittim. Bana kamera hediye etti. Ben bu kamerayla arkadaşlarımı, okulumu ve ailemi çektim. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda benim sınıf öğretmenimin de büyük emekleri var. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
'HAYALİ GERÇEK OLDU'
Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Hulusi Çakır ise kendilerini destekleyen herkese teşekkür ederek, "İlk kartondan kamera yaparken ben de sosyal medya hesabımda bunu paylaştım sonra iş çok güzel yerlere geldi. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'mız, Abdulselam'ı Ankara'ya davet edip, onu hayaliyle buluşturdu. Yani Abdulselamın gözlerindeki umut ışığı ve hayalinin gerçek olmasını herkes gördü. Ben kendi adıma çok gururluyum. Bütün hayallerinin bu şekilde gerçek olmasını diliyorum" dedi. 
Baba Çetin Arslan da "Benim 2 çocuğum var. Büyüğü üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Abdulselam da ilkokul 4'üncü sınıfta okuyor. Hayali kameraman olmaktı. Karton ve fon kağıtlarından bir kamera yaptı sonra bu durum haberlere konu olunca Türkiye Haber Kameramanları Derneği yöneticileri gelip, burada Abdulselam'a kamera eğitimi verdi. Daha sonra bakanımız, Abdulselam'ı Ankara'ya davet edip kamera hediye etti. İnşallah üniversiteyi bitirip, iyi bir kameraman olur ve güzel haberlere imza atar. Bir baba olarak bu duruma çok sevindim" diye konuştu. 

VAN

29 Kasım 2019 Cuma

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