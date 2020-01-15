Tuşba Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tuşba Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

İHA

Van merkez Tuşba Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk havalardan dolayı yaban hayvanları için Sıhke Göleti ve çevresine yem bıraktı.

Tuşba Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Van merkez Tuşba Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk havalardan dolayı yaban hayvanları için Sıhke Göleti ve çevresine yem bıraktı.
Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, martı ve karga gibi kanatlı hayvanların doğal ortamlarından uzaklaşmaması için Sıhke Göleti ve çevresine yem bıraktı. Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirli noktalara hayvan yemi bıraktıklarını kaydeden belediye yetkilileri, “Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple başta Sıhke Göleti olmak üzere yaban hayvan potansiyelinin yoğun olduğu ilçenin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz” dedi.
Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ve yüzeyinin büyük bölümünün buz ile kaplı olduğu Sıhke Göleti’ne beraberinde bulunan ekip ile birlikte yaban hayvanları için yem bırakan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıracettin Bakan, Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile doğada yaşayan hayvanlar için bol miktarda yem bıraktıklarını kaydetti. Bakan, “Havaların soğuk ve karlı olması nedeniyle ister istemez yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. İnsan hayatına önem veren Tuşba Belediyemiz, Allah’ın yaratmış olduğu canlıları da unutmayarak onlara her zaman destek veriyor. Soğuk ve karlı havada yeterli besin ihtiyacı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımız, bu beslenme noktalarına gelerek yem ihtiyacını karşılayabiliyor” şeklinde konuştu.

VAN

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ev yangını
YEREL HABERLER Van’da ev yangını
(Özel) Vanlı kadınlar evlerinde mantar üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Vanlı kadınlar evlerinde mantar üreterek aile ...
Van merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
'Reng-i Hakkari'ye Van'da yoğun ilgi
YEREL HABERLER 'Reng-i Hakkari'ye Van'da yoğun ilgi
Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi
Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri - 27,3 derece ile Çaldıran ilçesi oldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri - 27,3 derece ile ...
Akdamar'da kış güzelliği
YEREL HABERLER Akdamar'da kış güzelliği
Tatili fırsat bilen çocukların kızak keyfi
YEREL HABERLER Tatili fırsat bilen çocukların kızak keyfi
Edremit Belediyesi’nden temiz çevre çalışmaları Edremit Belediyesinden 'Ödüllü Atık Pil Toplama' kampanyası
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden temiz çevre ...
Op. Dr. Özbilici’den hemoroid sorunu yaşayanlara önemli tavsiyeler
YEREL HABERLER Op. Dr. Özbilici’den hemoroid sorunu yaşayanlara ...
Tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı
YEREL HABERLER Tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsü ...
‘Engelsiz Yaşam Akademisi’nin işletme hakkı yeniden belediyede
YEREL HABERLER ‘Engelsiz Yaşam Akademisi’nin işletme hakkı yeniden ...
(Özel) Özel kreşte ihmal iddiası Minik kız, soluk borusuna kaçan yemek nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Özel kreşte ihmal iddiası Minik kız, soluk ...
Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi
YEREL HABERLER Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi
Van’da ‘Kalandar Gecesi’ etkinliği
YEREL HABERLER Van’da ‘Kalandar Gecesi’ etkinliği
AK Parti ilçe başkanlarına coşkulu karşılama AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu: “2023 Van için yükseliş yılı olacak”
YEREL HABERLER AK Parti ilçe başkanlarına coşkulu karşılama AK Parti ...
Cinayet zanlısı 2 kişi, 8 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı 2 kişi, 8 yıl sonra yakalandı
Eksi 30 derecede gelen bölge birinciliği Zinnet İlbi, eksi 30 derecede yaptığı antrenmanla Rize’den bölge birinciliği kazandı
YEREL HABERLER Eksi 30 derecede gelen bölge birinciliği Zinnet İlbi, ...
Gürpınar’da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Gürpınar’da karla mücadele çalışması
8 yıl önceki cinayetin şüphelileri özel ekip tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 8 yıl önceki cinayetin şüphelileri özel ekip ...
Van Gölü için 3 bin 395 rakımlı Vavira Dağı'na zirve tırmanışı
YEREL HABERLER Van Gölü için 3 bin 395 rakımlı Vavira Dağı'na zirve ...
İnşaat alanında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi
YEREL HABERLER İnşaat alanında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi
Saray ilçesinde karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Saray ilçesinde karla mücadele çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X