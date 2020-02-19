Çaldıran’da deprem

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Van’ın Çaldıran ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre, bugün saat 11.19 sıralarında merkez üstü Çaldıran ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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