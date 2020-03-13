Erciş Belediyesi’nde korona virüs tedbirleri

Van’ın Erciş Belediyesi korona virüs nedeni ile tüm camilerde ve caddelerde dezenfekte çalışmaları başlattı.

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve bugün Türkiye’de de görülen korona virüsten korunmak için Erciş belediyesi, dezenfaktosyon işlemi gerçekleştirdi. Cuma namazı öncesi tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiren ekipler, ayrıca ilçe geneli cadde sokak insanların yoğun olduğu yerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

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