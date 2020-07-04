Gönüllü öğretmenler, kız öğrencilere online judo eğitimi veriyor

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde, 3 gönüllü beden eğitimi öğretmeni tatil yerine kız öğrencilere, online judo eğitimi veriyor.<br>Erciş İlçe Spor Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Tetik, Barış Çiçek ve Uğur Özaydın, yaz sezonunda tatile gitmeyerek, şehir stadyumundan, online olarak kız öğrencilere gönüllü eğitim veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan Sevim Kürüm Anadolu Lisesi 11´inci sınıf öğrencisi Melisa Taş (16) ile Selvi Taşdemir (16), eğitimde, judoyla ilgili pratik ve teknik bilgileri öğreniyor. <br>Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Tetik, "Pandemi sürecinde öğrencilerimiz evden çıkıp salona gelemedikleri için şehir stadyumundan online eğitim vererek kendilerine ulaşıyoruz. Gönüllü olarak ben ve iki arkadaşım yaz tatiline gitmeden, öğrencilerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin soruları oluyor, biz de sorulara anında cevap vererek, öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Judonun pratikte nasıl bir spor olduğunu ve teknik olarak neleri kapsadığını anlatıyoruz. İlçe Spor Müdürü Harun Yaşar´a bize bu olanakları sağladığı için teşekkür ediyoruz" dediDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-07-04 13:06:11<br>

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