Kaymakam Aslan’dan gaziler günü mesajı

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şehitlerin ve gazilerin milli varlığın güvenceleri olduğunu vurgulayan Kaymakam Aslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, bu toprakları yurt kılmak ve yurt tutmak üzere, canlarından ve serlerinden vazgeçerek mücadele veren kahraman gazilerimizin onur ve şeref günüdür. Bugün aynı zamanda, Cumhuriyetimizin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanı verilişinin 99. yıl dönümüdür. Tüm gazilerimizi minnetle anıyor, onların büyük bir cesaret örneği göstererek nail oldukları bu şerefi, milletçe büyük bir coşku ile paylaşıyoruz. Gazilerimizle şehitlerimiz milli varlığın güvenceleri, milli istiklalin yenilmez güçleridir. Onlardan bize kalan emanetlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz de, sonsuza kadar başımızın tacıdır. Bilinmelidir ki, söz konusu vatan olunca, şehadeti göze almış, gaziliği kader bilmiş bir millet olarak, yeryüzünde bizi yenecek, bu toprakları elimizden alabilecek hiçbir kudret bulunmamaktadır. Bu cennet vatan ezanımızın, bayrağımızın, milletimizin müstahkem kalesidir ve inşallah ilelebet böyle kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize esenlikler diliyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

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